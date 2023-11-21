Сроки обучения в вузах России могут сократить

Сроки обучения в вузах для выпускников колледжей планируют сократить. Соответствующие изменения готовит Минобрнауки России, передает РИА Новости.

- В рамках разработки федерального государственного образовательного стандарта нового поколения планируется включить в него положение о сокращении сроков обучения по программам высшего образования для выпускников организаций среднего профессионального образования,

- рассказали в ведомстве.

При этом сейчас законодательство позволяет сокращать сроки обучения в вузах с учетом ранее освоенных дисциплин, модулей, практик в других образовательных организациях, в том числе среднего профессионального образования. // фото: geralt/ pixabay.com