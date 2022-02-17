Средства реабилитации можно получить по электронному сертификату

В Карелии приняты дополнительные меры поддержки для граждан с инвалидностью. Теперь с помощью электронного сертификата они могут приобрести технические средства реабилитации (ТСР) серийного производства самостоятельно не только на онлайн-площадке Ozon, но и в специализированном салоне-магазине Петрозаводска.

Как сообщили в региональном отделении Фонда соцстрахования, с помощью этого документа можно бесплатно получить слуховой аппарат, трость, подгузники, кресло-коляску и другие рекомендованные индивидуальной программой изделия. Каталог изделий с описанием размещен на сайте ktsr.fss.ru.

Оформить сертификат также можно дистанционно, подав заявление через портал Госуслуг, при личном визите в отделение Фонда или в ближайшем отделении МФЦ, а использовать - в любом магазине, подключенном к системе электронных сертификатов. Сами сертификаты оформляются в течение 5 дней. Фото: pixabay.com/ru