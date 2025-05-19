Средняя зарплата россиян превысила 91 тысячу рублей

За первый квартал года средняя зарплата россиян увеличилась на 15,5%, превысив 91 тыс. рублей. О рекордном росте зарплат сообщает ТАСС. Если тенденция сохранится, то по итогам года средняя зарплата может достигнуть 100 тысяч.

При этом быстрее всего растут доходы молодых специалистов до 24 лет. Их средняя зарплата достигла 72,5 тысяч. Высокие доходы у работников в возрасте 35-44 лет (101,4 тыс. рублей) и 25-34 лет (98,7 тыс. рублей).

Самые высокие зарплаты в обрабатывающей промышленности. В этом сегменте в январе-марте показатель находился на отметке в 95,6 тысячи рублей (увеличился на 18,4%). Также зарплата росла в IT (147,3 тысячи, плюс 18%), транспортно-логистической и строительной отраслях (107 тысяч и 109,5 тысячи соответственно или плюс 17%). © «Петрозаводск говорит»