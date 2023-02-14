Спрос на кредитные карты Сбера в СЗФО вырос на 75% в 2022 году

По итогам 2022 года жители Северо-Запада оформили на 75% больше кредитных карт Сбера, чем в 2021 году.

В Карелии в 2022 году клиенты Сбербанка стали в полтора раза чаще оформлять кредитные карты. При этом, прирост по обороту кредитных карты увеличился на 10% по сравнению с 2021 годом. Такая популярность кредитной карты объясняется ее выгодными условиями – она помогает в любых жизненных ситуациях. Преимуществом карты стал удобный беспроцентный период до 120 дней и гарантированная ставка. Также действует сниженная ставка 9,8% годовых на покупку продуктов, одежды, техники и других товаров на СберМегаМаркете, при оплате медицинских услуг (кроме стоматологии и офтальмологии) и в аптеках. Также среди бесспорных плюсов - бесплатное обслуживание, СМС-информирование об операциях и возможность получить бонусы от СберСпасибо,

- сообщил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

Рост спроса Сбер связывает, в первую очередь, с выгодными условиями Кредитной СберКарты, которую банк запустил в конце лета 2021 года и уже через месяц после этого Frank RG признал её самой выгодной в России картой с длительным льготным периодом. При подготовке рейтинга специалисты оценивали кредитные карты по таким параметрам, как стоимость годового обслуживания, беспроцентный период, программы лояльности, процентные ставки, кредитный лимит, снятие наличных, график платежей, инновационные решения. Кроме этого, в этом году Сбер получил премию Frank Credit Cards Award 2022 в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов».

Оформить Кредитную СберКарту можно через цифровые каналы банка – в приложении СберБанк Онлайн и веб-версию (весь процесс от рассмотрения до начала пользования составит около двух минут) – или в любом офисе Сбера. Кроме того, теперь оформить и получить СберКарту может выездной сотрудник банка. Назначить встречу с менеджером можно двумя способами. Первый — позвонить на номер 900 и сказать виртуальному ассистенту: «Выездной менеджер». Клиента соединят с сотрудником банка для уточнения времени и места встречи. Второй способ — оформить заявку онлайн на сайте Сбера, после этого сотрудник перезвонит, чтобы договориться о встрече.

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