Спрос на ипотеку с господдержкой в Петербурге вырос в три раза

Снижение ставки по льготной ипотеке с господдержкой в новостройках до 7% с середины июня и коррекция ставок по стандартным программам банков мгновенно повысили спрос на кредиты со стороны потенциальных ипотечных заемщиков.

Число заявок петербуржцев на выдачу ипотечных кредитов с 20 по 26 июня выросло по сравнению с неделей, предшествовавшей изменениям, в 1,8 раза, а число заявок на выдачу ипотеки с господдержки и вовсе увеличилось почти в три раза. И такая динамика наблюдается не только у нас, но и у других лидеров рынка ипотечного кредитования. Очевидно, что в июле рынок ипотечного кредитования несколько оживится после ожидаемого провала в апреле-мае. Впрочем, мы по-прежнему ожидаем, что полноценное восстановление рынка начнется в сентябре, когда и застройщики, и покупатели недвижимости окончательно осознают произошедшие в экономике изменения, а процентные ставки стабилизируются на новых уровнях, с учетом произошедших в экономике страны изменений,

– констатировала Маргарита Кирикова, территориальный менеджер по организации продаж ипотеки Северо-Западного филиала банка «Открытие».

По оценке Маргариты Кириковой, средняя сумма ипотечного кредита продолжит расти, хотя и не такими темпами, как в конце прошлого – начале этого года. И к концу года, скорее всего, будет находиться на уровне в 5,5 млн руб. Вместе с ростом суммы кредита по-прежнему будет увеличиваться и срок пользования кредитом.

Если раньше заемщики оформляли кредит на 15 лет, а фактически гасили ипотеку за 7-10 лет, то сейчас наметилась тенденция к увеличению как первоначального срока, на который оформляется кредит, так и срока фактического пользования кредитными ресурсами. Таким образом, при средней сумме кредита и сроке в 20 лет, ежемесячный платеж семей по вновь оформляемым кредитам будет составлять порядка 55-60 тысяч рублей, а срок фактического погашения ипотечных кредитов приблизится к отметке в 15 лет,

– пояснила Маргарита Кирикова.