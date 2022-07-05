Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на конец текущего года.

70-квартирный жилой дом в пгт. Пиндуши Медвежьегорского района строится в рамках программы по расселению из аварийного жилья.

В новом доме 5 этажей, 2 подъезда, 70 квартир: 54 - однокомнатных, 15 - двухкомнатных, 1 - трёхкомнатная. Дом будут введён в эксплуатацию с полной отделкой, в квартирах установят сантехническое оборудование и электрические плиты.

Строительство объекта компания начала в марте 2022 года. На текущий момент полностью завершён монтаж коробки дома, выполняется остекление. Строители приступают к вертикальной планировке, кровельным работам, устройству кирпичных перегородок и наружных инженерных сетей.

Новости компании «КСМ», в том числе о ходе строительства школы на 1100 мест в Медвежьегорске, детских садов в Петрозаводске и Ляскеля, жилых домов под расселение в Петрозаводске, Беломорске и Суоярви, читайте на сайте компании.