Справедливороссы требуют выплачивать каждому гражданину базовый доход

25 мая в Петрозаводске состоялась пресс-конференция партии «Справедливая Россия – За Правду», на которой общественности Карелии был представлен важный для всех россиян законопроект, способный обеспечить справедливое распределение доходов государства от добываемых природных ресурсов.

Граждане России давно потеряли надежду на обещание, что в 2005 году каждый получит свою долю от природных богатств. К весенней сессии Госдумы наша партия подготовила законопроект о безусловном базовом доходе, который предусматривает выплату 10 тысяч рублей в месяц. Это не популистский проект, речь идет о перераспределении налоговых поступлений от продажи углеводородного сырья. Часть денег, которые сегодня идут в Фонд национального благосостояния, мы предлагаем направлять на персональные счета граждан. Так делают многие страны, а самая богатая природными ресурсами Россия до сих пор нет. Уверен, что это будет справедливый шаг,

- отметил руководитель Карельского отделения партии Ройне Изюмов.

Что даёт большинству граждан владение Россией огромными природными ресурсами? Ничего! Единицы наращивают свой капитал, а миллионы влачат нищенское существование. Убежден, что необходимо менять приоритеты распределения сверхприбылей от добычи природных ресурсов, а во главу угла ставить каждого человека, как основу для инвестиций. Карелия просит деньги у федерального центра и в то же время в Карелии ведет свою деятельность ПАО «Северсталь», владелец которого олигарх Мордашов по итогам 2021 занимает 4 место в списке самых богатых бизнесменов России с состоянием в 20,5 миллиарда долларов. Жителям Карелии от этого «пирога» не перепадает практически ничего, разве это справедливо в социальном государстве?

– высказал свое мнение депутат ЗС РК Андрей Рогалевич.

Александр Федичев, депутат ЗС РК:

Сошлюсь на авторитетное мнение ученых, предложивших идею введения базового дохода – это экономисты Сергей Беляев и Андрей Подойницын. Они рассматривают базовый доход в качестве инструмента раскрытия творческого потенциала личности, который должен гарантировать гражданину образование, комфортную среду жизни, мобильность. Главный позитивный эффект базового дохода – это подъем экономики. Но есть и подводные камни: мы должны опереться на собственное производство, уходить от импортной продукции, использовать опыт других стран: с базовым доходом сейчас экспериментирует наша соседка - Финляндия. Есть масштабный пример России с выплатой денег во время пандемии родителям – без всяких условий.

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