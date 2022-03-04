Спортсмены Карелии выступили в поддержку развития «Кургана»

Организаторы крупнейших физкультурно-спортивных мероприятий Карелии, представители спортивных федераций и спортшкол, тренеры выступили с открытым обращением, в котором озвучили предложения по проекту строительства кластера. Обсуждение проходило на совещании по развитию территории «Кургана» в министерстве образования и спорта Карелии.

«Курган - это в первую очередь спортивный объект, а не парковая, прогулочная, пикниковая или пешеходная зона. Мы выступаем за то, чтобы данный спортивный объект остался открытым и бесплатным, но в то же время сохранил свой основной функционал крупнейшего спортивного объекта республики»,

- отметил руководитель Федерации лыжных гонок республики Денис Лянгин.

Говорили также о необходимости расширения освещенной трассы до 5 км, модернизацию существующих лыжных трасс и создание условий для занятий детей. Отмечалась важность связки «Кургана» и «Фонтанов» для проведения крупных массовых спортивных мероприятий.

Глава министерства Роман Голубев подчеркнул, что уже есть решение о начале строительства здания для спортсменов и тренеров на данной территории в 2022 году. Более того, в существующий проект вносятся коррективы с учетом мнения горожан.

Директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков озвучил варианты мостовых переходов для безопасного перемещения внутри спорткомплекса, а также рассказал о максимальном сохранении лесного массива. И пригласил карельских спортсменов принять участие в высадке более 1000 молодых деревьев на «Кургане» летом этого года.

Итогом мероприятия можно считать достижение компромисса. Поступившие в адрес министерства предложения будут озвучены на следующем заседании рабочей группы, которое планируют провести до конца марта. Фото pixabay.com/pixel2013