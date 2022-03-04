Антиковидный рейд прошел в гипермаркете на Кукковке

В Петрозаводске продолжаются антиковидные рейды по объектам торговли и сферы услуг. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Вчера очередное мероприятие состоялось в гипермаркете на улице Ровио, а также в расположенных в нем цветочном магазине, зоомагазине, суши-баре и аптеке. Инспекторы проверили соблюдение масочного режима и социальной дистанции, наличие мест для обработки рук и защитных экранов.

В администрации карельской столицы пообещали продолжить подобные рейды. Фото источника