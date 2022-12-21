21 декабря 2022, 10:50
Спортсмены из ПетрГУ привезли медали со всероссийских соревнований
Карельские студенты отлично выступили на состязаниях по легкой атлетике в Москве
Студенты ПетрГУ показали отличные результаты на Всероссийских открытых соревнованиях по легкой атлетике «Звезды студенческого спорта». Об этом сообщили в Минспорта Карелии.
В частности, Андрей Лукин победил в беге на дистанции 60 метров. Его результат - 6,78 секунды.
На той же дистанции бронзу завоевала Зоя Киселева с результатом 7,74 секунды.
Бронзовым призером по прыжкам в высоту стала Анастасия Куйвонен. Она преодолела планку на высоте 1 метр 70 сантиметра.
Владислав Босоногов стал третьим в толкании ядра, показав результат 15 метра 96 сантиметров.
В десятку сильнейших в различных видах программы вошли Валентин Гришин, Ксения Яковлева, Кирилл Лайтинен, Арина Серова, Арина Сорокина. // фото: Минспорта Карелии