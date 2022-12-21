Спортсмены из ПетрГУ привезли медали со всероссийских соревнований

Студенты ПетрГУ показали отличные результаты на Всероссийских открытых соревнованиях по легкой атлетике «Звезды студенческого спорта». Об этом сообщили в Минспорта Карелии.



В частности, Андрей Лукин победил в беге на дистанции 60 метров. Его результат - 6,78 секунды.



На той же дистанции бронзу завоевала Зоя Киселева с результатом 7,74 секунды.



Бронзовым призером по прыжкам в высоту стала Анастасия Куйвонен. Она преодолела планку на высоте 1 метр 70 сантиметра.



Владислав Босоногов стал третьим в толкании ядра, показав результат 15 метра 96 сантиметров.



В десятку сильнейших в различных видах программы вошли Валентин Гришин, Ксения Яковлева, Кирилл Лайтинен, Арина Серова, Арина Сорокина. // фото: Минспорта Карелии