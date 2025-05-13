Спортсменки из Карелии взяли медали на турнире по борьбе в Выборге

Девушки из Карелии успешно выступили на всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе. Старты прошли в Выборге 9-11 мая и собрали более 200 участниц из 24 регионов страны, а также из Белоруссии, сообщает паблик центра спортивной подготовки.

На турнире соревновались девочки до 11 лет, а также девушки до 21 года. В своей весовой категории золото взяла Яна Щербакова из Петрозаводска.

Серебряные медали соревнований достались Полине Зверинской из Кондопоги и ее землячке Василисе Калининой. © «Петрозаводск говорит»