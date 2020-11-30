Спортсменка из Петрозаводска стала чемпионкой России по киокусинкай

Жительница Петрозаводска Людмила Мартынович успешно выступила на чемпионате России по киокусинкай. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Соревнования прошли с 27 по 29 ноября в Москве. На турнир съехались сильнейшие спортсмены страны.

Наша землячка завоевала золото, уже в третий раз став чемпионкой в разделе ката. В разделе кумитэ Людмила заняла третье место. Фото пресс-службы Минспорта Карелии