27 октября 2024, 16:49
Спортсменка из Карелии выиграла престижный турнир по киокусинкай
Людмила Мартынович победила на соревнованиях в Санкт-Петербурге
Спортсменка из Карелии Людмила Мартынович завоевала золото на престижном турнире по киокусинкай в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.
Наша землячка участвовала в соревнованиях среди женщин в разделе ката. Турнир проводился в рамках всероссийского фестиваля единоборств «Битва за пояс».
Людмила Мартынович обошла всех соперниц и заняла первое место. Тренер спортсменки Феликс Мальцев также был отмечен благодарственным письмом. // Фото центра спортивной подготовки