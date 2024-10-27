Спортсменка из Карелии выиграла престижный турнир по киокусинкай

Спортсменка из Карелии Людмила Мартынович завоевала золото на престижном турнире по киокусинкай в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает паблик центра спортивной подготовки.

Наша землячка участвовала в соревнованиях среди женщин в разделе ката. Турнир проводился в рамках всероссийского фестиваля единоборств «Битва за пояс».

Людмила Мартынович обошла всех соперниц и заняла первое место. Тренер спортсменки Феликс Мальцев также был отмечен благодарственным письмом. // Фото центра спортивной подготовки