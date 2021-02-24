24 февраля 2021, 13:43
Спортсмен из Петрозаводска показал лучший трюк на Кубке России
В Тюмени прошли национальные соревнования по сноуборду и экстремальным лыжам
Полсотни спортсменов из разных уголков России встретились в Тюмени на соревнованиях с говорящим названием «Битва на Туре», сообщает сайт «Тюменская линия».
«Битва», являющаяся этапом Кубка России по сноуборду, включала в себя еще и соревнования экстремальным горным лыжам.
Спортсмен из Петрозаводска Даниил Шашерин стал одним из победителей этапа показав лучший трюк.
В дисциплине биг-эйр среди женщин победу одержала Анастасия Горшенина из Новосибирска, у мужчин победил Илья Баскаков из Миасса.
В дисциплине джиббинг не было равных Виталию Сухомесову из Перми. Бронзовую медаль завоевал тюменец Дмитрий Згинник.
В горнолыжной дисциплине фриски победил Аркадий Казаков из Санкт-Петербурга.
Фто с сайта t-l.ru