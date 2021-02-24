Спортсмен из Петрозаводска показал лучший трюк на Кубке России

Полсотни спортсменов из разных уголков России встретились в Тюмени на соревнованиях с говорящим названием «Битва на Туре», сообщает сайт «Тюменская линия».

«Битва», являющаяся этапом Кубка России по сноуборду, включала в себя еще и соревнования экстремальным горным лыжам.

Спортсмен из Петрозаводска Даниил Шашерин стал одним из победителей этапа показав лучший трюк.

В дисциплине биг-эйр среди женщин победу одержала Анастасия Горшенина из Новосибирска, у мужчин победил Илья Баскаков из Миасса.

В дисциплине джиббинг не было равных Виталию Сухомесову из Перми. Бронзовую медаль завоевал тюменец Дмитрий Згинник.

В горнолыжной дисциплине фриски победил Аркадий Казаков из Санкт-Петербурга.

Фто с сайта t-l.ru