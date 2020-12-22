Спортшкола олимпийского резерва приобрела новый инвентарь и экипировку

Спортивная школа олимпийского резерва № 5 улучшила материально-техническую базу всех своих отделений, сообщает городская администрация.

Спортивное учреждение приобрело борцовский ковер для самбо, тренажеры, спортивный инвентарь, тренировочное оружие, ковер и экипировку для ушу, боксерские перчатки, шлемы и груши, инвентарь для киокусинкай и тхэквондо, макивары, лапы, ракетки, футы, жилеты и многое другое.

Для повышения безопасности воспитанников проведен очередной этап реконструкции зала борьбы. В нём установлены настенные протекторы и борцовский ковер.

В рамках сотрудничества со средней школой № 39 в малом зале смонтировали дополнительное спортивное оборудование для занятий физической культурой и спортом, предназначенное для развития силы, ловкости, координации и других двигательных навыков у детей и подростков.

Ранее СШОР-5 оснастила лицей № 1, средние школы №№ 34, 36 и 39 борцовскими коврами в целях реализации Всероссийского проекта «Самбо в школы».

Фото с сайта городской администрации petrozavodsk-mo.ru