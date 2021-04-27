Спонсоры отремонтировали лестницу в Галерее Героев Советского Союза

В преддверии 9 мая в Галерее Героев Советского Союза в Петрозаводске в рамках спонсорской помощи отремонтировали лестничные спуски. Работы выполнили специалисты АО «ПетраГранит».

Ранее мэрия решила привести объект в порядок. Администрация подготовила техзадание на комплексный ремонт. В частности, предусматривается обновление памятника, фонтана и устройство подсветки. Работы согласуют с одним из авторов – скульптором Людвигом Давидяном. В ближайшее время будет заказана проектная документация. После чего будут изыскивать деньги на ремонт.

В галерее увековечены имена 28 Героев Советского Союза. Объект был открыт 29 октября 1977 года. Авторы галереи - архитектор Эрнст Воскресенский, скульптор Людвиг Давидян, художник Эдгар Григорян. (фото пресс-центр администрации Петрозаводска)