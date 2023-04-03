«СПОК»: Вековые леса вырубают, несмотря на обещания Минприроды Карелии

Карельские экологи вновь бьют тревогу. В Муезерском районе вырубают вековые леса в планируемом заказнике в «Максимъярви», несмотря на недавние обещания регионального Минприроды, сообщили сегодня в общественной природоохранной организации «СПОК».

К концу марта арендаторы вырубили еще 140 га реликтовых лесов, рассказали экологи. Всего же, по их подсчетам, на территории планируемого заказника было вырублено 680 га. Чтобы остановить вырубку лесов, «споковцы» обратились в Генпрокуратуру.

«КРОО «СПОК» направил новое обращение, теперь уже в Генеральную прокуратуру, которая, возможно, наконец-то остановит рубки в уникальных лесах, где уже обнаружено 73 вида, занесенных в Красные книги Карелии и России, выявлено более тысячи их местообитаний», - сообщили сегодня экологи.