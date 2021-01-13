Специалисты разъяснили, что нужно знать, покупая семена

Приближается посевной сезон, и многие жители Карелии уже начали приобретать посевной материал. Специалисты управления Россельхознадзора по Республике Карелия рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке.

Основное правило, о котором следует помнить – все семена сельскохозяйственных растений должны быть включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Найти его можно на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия». В реестре содержится вся информация о сортах растений, которые можно выращивать в нашей стране, в том числе и о том, в каких климатических условиях их лучше всего высаживать.

Семена надо проверять на однородность и наличие посторонних примесей. Не следует делать покупки в несанкционированных торговых точках.

Следует обращать внимание на упаковку и сопровождающие документы.

Реализация семян должна осуществляться только при наличии оригинала документа, удостоверяющего сортовую принадлежность и посевные качества семян (при реализации всей партии семян), или копии документа, заверенной печатью органа, его выдавшего (при реализации части партии).

Информация может быть нанесена на тару или упаковку как в написанном или напечатанном, так и в графическом виде.

Малогабаритная тара (упаковка) с семенами, предназначенными для розничной торговли на территории Российской Федерации, должна содержать следующую информацию:

наименование и адрес места осуществления деятельности организации-производителя или импортера семян сельскохозяйственных растений (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которое осуществляет деятельность, связанную с вводом семян сельскохозяйственных растений в оборот РФ);

название сельскохозяйственной культуры, сорта семян;

обозначение стандарта, технического условия на сортовые и посевные качества семян;

номер партии;

дата упаковки семян;

масса (в граммах) или количество семян в штуках.

Сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян на упаковке должны соответствовать сведениям в сопроводительных документах.

Если потребителя не удовлетворили семена, которые он приобрел и есть нарекания к посадочному материалу, он может обратиться в отдел пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, по адресу: Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 22. Тел. 56-60-90, 56-60-40.

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