Банк «Открытие» предложил сервис электронной регистрации недвижимости

Банк «Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса, получившим кредит в банке под залог недвижимости, услугу онлайн - регистрации недвижимости в Росреестре.

При оформлении займа под залог недвижимости одновременно с кредитным договором банк может оформить договор ипотеки с обязательной регистрацией в Росреестре в соответствии с законодательством РФ. Теперь это можно сделать без личного посещения МФЦ и офисов регистратора – в режиме онлайн. При этом снятие обременения с недвижимости при погашении кредита также возможно онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, либо получить ее в офисе банка. Остальные этапы, связанные с регистрацией, проводятся дистанционно.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех - идей.

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