Специалисты ответят карельским выпускникам на вопросы об экзаменах

У выпускников карельских школ появилась возможность задать вопросы об экзаменах напрямую специалистам Министерства образования РК. Получить важную информацию, касающуюся ГИА и ЕГЭ, можно через официальное сообщество «ГИА в Карелии», сообщает пресс-служба Правительства Карелии.

Для этого необходимо вступить в специальные беседы ВКонтакте по ссылкам-приглашениям (беседа по ЕГЭ-2021: https://vk.me/join/5Gv38M32p31jaeeQ/ryUtRJ9Rc//lLPvYW8=;

ГИА-9 2021: https://vk.me/join/v3pYINzquUXOZCz79e_HrGY83bM2qUd0Ju8=).

Также доступ к чату можно получить и в самом сообществе «ГИА в Карелии». Там специалисты Министерства образования ответят на все вопросы, связанные с экзаменами.

Кроме того, свою работу также продолжает горячая линия ЕГЭ Министерства образования Карелии: 8 (8142) 717-327. Всю актуальную информацию всегда можно найти на сайте ЕГЭ в Карелии. (Фото: ftv15.1c-umi.ru)