02 апреля 2022, 13:13
Спасатели выезжали на ДТП в Кондопожском районе
Информация о пострадавших на трассе «Кола» уточняется
Сегодня в 11:53 в Кондопожском районе на 479 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
Столкнулись два легковых автомобиля. Информация о пострадавших уточняется.
Для ликвидации происшествия привлекались пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района - 9 спасателей и 2 единицы специальной техники. // Фото: МЧС Карелии