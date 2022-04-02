Спасатели выезжали на ДТП в Кондопожском районе

Сегодня в 11:53 в Кондопожском районе на 479 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» произошло серьезное ДТП, сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Столкнулись два легковых автомобиля. Информация о пострадавших уточняется.

Для ликвидации происшествия привлекались пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района - 9 спасателей и 2 единицы специальной техники. // Фото: МЧС Карелии