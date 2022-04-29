Спасатели предотвратили разрушение моста в Олонецком районе

Спасатели предотвратили разрушение моста через реку Олонка.

Специалисты пожарной части Олонецкого района расчистили затор из деревьев. Для этого им пришлось использовать лодку и бензопилу.

«29 апреля 2022 года силами личного состава ПЧ-35 по охране г. Олонец была ликвидирована угроза разрушения «больничного» моста (расчищен затор из деревьев). Водная дорога к празднику «Гонки на Олонке» свободен», - прокомментировали в паблике пожарной охраны. (фото vk.com)