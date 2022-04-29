29 апреля 2022, 11:26
Спасатели предотвратили разрушение моста в Олонецком районе
Специалисты расчистили затор из деревьев на Олонке
Спасатели предотвратили разрушение моста через реку Олонка.
Специалисты пожарной части Олонецкого района расчистили затор из деревьев. Для этого им пришлось использовать лодку и бензопилу.
«29 апреля 2022 года силами личного состава ПЧ-35 по охране г. Олонец была ликвидирована угроза разрушения «больничного» моста (расчищен затор из деревьев). Водная дорога к празднику «Гонки на Олонке» свободен», - прокомментировали в паблике пожарной охраны. (фото vk.com)