Спасатели погибли при заборе завалов в Балашихе

В подмосковной Балашихе произошло повторное обрушение конструкций на месте взрыва газа в жилом многоэтажном доме. Об этом сообщает РИА Новости.

В результате происшествия под завалами оказались шесть человек. Двое спасателей погибли, четверо переданы медикам, рассказали агентству в МЧС России.

Из-под завалов ранее были извлечены тела трех погибших жильцов дома. Таким образом, жертвами ЧП стали уже пять человек.

Напомним, взрыв газа произошел в многоэтажке в Балашихе в 8:20 утра 20 сентября. Были повреждены десять квартир, три разрушены полностью. // Фото: unsplash.com / Io & Tech