20 сентября 2023, 13:43
Спасатели погибли при заборе завалов в Балашихе
Известно уже о пяти погибших при взрыве в жилом доме в Московской области
В подмосковной Балашихе произошло повторное обрушение конструкций на месте взрыва газа в жилом многоэтажном доме. Об этом сообщает РИА Новости.
В результате происшествия под завалами оказались шесть человек. Двое спасателей погибли, четверо переданы медикам, рассказали агентству в МЧС России.
Из-под завалов ранее были извлечены тела трех погибших жильцов дома. Таким образом, жертвами ЧП стали уже пять человек.
Напомним, взрыв газа произошел в многоэтажке в Балашихе в 8:20 утра 20 сентября. Были повреждены десять квартир, три разрушены полностью. // Фото: unsplash.com / Io & Tech