Спа-отель «Карелия» предлагает организацию деловых мероприятий

Если вы хотите провести деловую встречу, семинар, конференцию, — спа-отель «Карелия» предлагает 2 конференц-зала или комнату переговоров. Мероприятия сопровождаются кофе-паузами, обедами, фуршетами, ужинами и банкетами по желанию.







Комната переговоров / до 10 чел.

Небольшое помещение предназначено для проведения деловых встреч, семинаров и тренингов. Здесь удобно заключать договора, обсуждать детали сотрудничества.







Модульный зал «Над рекой» / до 100 чел. (147 м²)

Интерьер выполнен в светлых тонах, а из панорамных окон гостям открывается волшебный вид на парк и реку. Зал оснащён современным оборудованием для проведения переговоров, встреч, совещаний и тренингов на самом высоком уровне.



Зал «Александровский» / до 170 человек (165 м²)

Светлый и многофункциональный зал для проведения важных мероприятий. Большие окна зала выходят на разные стороны — по желанию их можно закрыть или оставить открытыми, позволив окружающему пейзажу украсить событие. Зал расположен обособленно, что создаёт ощущение эксклюзивного события. Идеален для фуршетов.



Cпецпредложение для небольших групп до 40 человек: аренда любого зала с оборудованием на 4 часа — 4400 ₽, на 8 часов — 8400 ₽.



Про все услуги и их стоимость можно узнать в бизнес-центре: +7 (8142) 733-717, +7 (921) 803-96-98 (+Whatsapp), е-mail: bc@hotel.karelia.ru.

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