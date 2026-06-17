Создатель культовых видеоигр разбился на самолете во Франции

В авиакатастрофе погиб сооснователь гиганта видеоигр Ubisoft Клод Гиймо

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Сооснователь Ubisoft Клод Гиймо погиб во Франции — самолёт с бизнесменом разбился в районе города Ренн. Он направлялся на съезд лётного клуба La Baule и должен был присутствовать на собрании любителей полётов в эти выходные, пишет SHOT.



Как уточняет источник, судно Cessna 421, принадлежавшее 69-летнему Клоду, выполняло рейс из города Ренн. Вместе с Гиймо погиб лётный инструктор. Для ликвидации последствий аварии задействовали 29 единиц спецтехники.



Клод Гиймо — один из пяти братьев, основавших компанию в 1986 году. Он занимал должность генерального директора Guillemot Corporation и входил в совет директоров Ubisoft. Под его руководством вышли культовые франшизы Assassin's Creed, Far Cry, Rayman и Prince of Persia.

Отметим, Ubisoft — французская компания, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, один из крупнейших игровых издателей в Европе.