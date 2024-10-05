Создан самый маленький в мире кубик Рубика, его размер всего 5 мм

Крошечную головоломку создали в Японии. Весит кубик Рубика всего 0,3 грамма, а его размер 5 миллиметров, чтобы собрать понадобится пинцет, сообщает «Газета.Ru».

Вращающаяся головоломка оказалась самой крошечной во всем мире, это подтвердили в Книге рекордов Гиннесса. До этого таким считался созданный в 2016 году британцем кубик. Его размер – 5,6 мм.

На создание крошечной головоломки ушло четыре года. Стоит такая новинка недешево – более пяти тысяч долларов. // фото unsplash.com/ Olav Ahrens Røtne