Союз журналистов Карелии пожаловался в Генпрокуратуру на Роскомнадзор

Союз журналистов Карелии обратился в Генеральную прокуратуру России. СЖ попросил проверить действия другой государственной структуры — Роскомнадзора, который, по мнению журналистов, вводит цензуру и препятствует объективному описанию событий на территории Украины.

В конце февраля РКН выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что при описании военной специальной операции на Украине российские СМИ могут использовать только официальные источники. Позднее Роскомнадзор объявил о необходимости ограничить доступ к ряду изданий, и вскоре некоторые из них заблокировали.

«Сама идея того, что журналист при подготовке материала не имеет права использовать иные источники, кроме официальных, противоречит принципам нашей работы. Журналисты обязаны проверять информацию, однако это не дает государству право ограничивать нас в выборе ее источников. Любая информация, в том числе полученная от официальных лиц, может оказаться ложной. Точно так же могут быть полностью достоверными сведения, полученные из неофициальных источников — например, от очевидцев», — отмечает Союз журналистов Карелии.



СЖ РК напомнил также, что, согласно Конституции Российской Федерации, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, а цензура в России запрещена. Обращение в Генпрокуратуру было подано 3 марта через электронную приемную на сайте ведомства. (фото yandex.ru)