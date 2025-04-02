Совсем маленький ребенок погиб после падения из окна в Ленобласти

В Ленинградской области полуторагодовалый ребенок выпал из окна и погиб. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, трагедия произошла вечером 1 апреля в городе Сертолово. Маленький мальчик выпал из окна третьего этажа одного из домов и разбился.

По данным правоохранителей, ребенок забрался на подоконник и мог снять защелку на окне. От полученных при падении травм малыш скончался.

Компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.