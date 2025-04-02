02 апреля 2025, 08:33
Совсем маленький ребенок погиб после падения из окна в Ленобласти
В Сертолово выясняются обстоятельства гибели полуторалетнего мальчика
Фото: unsplash.com / Ioetech
В Ленинградской области полуторагодовалый ребенок выпал из окна и погиб. Об этом сообщает 47news.
По данным источника, трагедия произошла вечером 1 апреля в городе Сертолово. Маленький мальчик выпал из окна третьего этажа одного из домов и разбился.
По данным правоохранителей, ребенок забрался на подоконник и мог снять защелку на окне. От полученных при падении травм малыш скончался.
Компетентные органы выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.