Смертельная авария произошла на трассе «Кола»

Вечером 1 апреля на трассе «Кола» в Ленинградской области произошло смертельное столкновение грузовиков. Об этом сообщает полиция Санкт-Петербурга и Ленобласти в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент случился на 186-м километре федеральной магистрали в 19 часов. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ, которым управлял 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель малотоннажного грузовика умер на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства трагедии.