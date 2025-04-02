02 апреля 2025, 08:13
Россия

Смертельная авария произошла на трассе «Кола»

Недалеко от границ Карелии разбились два грузовика
Фото: Telegram-канал "Петербургская полиция"

Вечером 1 апреля на трассе «Кола» в Ленинградской области произошло смертельное столкновение грузовиков. Об этом сообщает полиция Санкт-Петербурга и Ленобласти в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент случился на 186-м километре федеральной магистрали в 19 часов. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ, которым управлял 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель малотоннажного грузовика умер на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

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Метки: 
Ленинградская область
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МВД