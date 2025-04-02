02 апреля 2025, 08:13
Смертельная авария произошла на трассе «Кола»
Недалеко от границ Карелии разбились два грузовика
Фото: Telegram-канал "Петербургская полиция"
Вечером 1 апреля на трассе «Кола» в Ленинградской области произошло смертельное столкновение грузовиков. Об этом сообщает полиция Санкт-Петербурга и Ленобласти в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, инцидент случился на 186-м километре федеральной магистрали в 19 часов. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ, которым управлял 40-летний мужчина.
В результате ДТП водитель малотоннажного грузовика умер на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства трагедии.