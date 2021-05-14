Современный больничный комплекс построят в Лахденпохье

В Лахденпохье планируется строительство нового современного больничного комплекса. Он расположится на пустующем участке в центре города - место было подобрано местной администрацией совместно с Минздравом, сообщает управление пресс-службы главы Карелии.

Как подчеркнул главный врач Сортавальской ЦРБ, в структуру которой входят лахденпохские медучреждения, Александр Романов, больничный комплекс объединит поликлиническое отделение для взрослых и детей, дневной стационар с операционными и возможностью круглосуточного пребывания. Для скорейшей эвакуации тяжелых больных и получения специализированной помощи необходима и своя вертолетная площадка.

Кроме того, на ближайшие годы запланировано строительство врачебных амбулаторий в поселках Хийтола и Куркиеки, а также трех фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Тиурула, Эстерло и Мийнала. В этом году начнется капитальный ремонт главного корпуса районной больницы в городе Лахденпохья. Продолжится оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и транспортом. Фото источника