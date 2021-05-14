14 мая 2021, 10:00
Общество

Забита треть свай для основания будущего детского сада в Ляскеля

Местные жители прислушиваются к звукам, доносящимся со стройки

Портал «Птз Говорит» продолжает освещать тему строительства детского сада в п. Ляскеля. Работы ведутся в прежнем темпе, забито порядка 60 свай из 187. Об этом нам сообщила депутат Ляскельского сельского поселения Марина Шашкова.

"Весь поселок прислушивается к работе техники на площадке, люди беспокоятся: лишь бы не наступила тишина", 

- сказала Шашкова.

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский, инициировавший общественный и депутатский контроль за ходом работ в Ляскеля, намерен в очередной раз посетить строящийся объект во второй половине мая. 

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Питкярантский район
Ляскеля
детский сад
Строительство
депутат ЗС Карелии
Андрей Мазуровский
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