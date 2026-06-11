Современные женщины не испугались запрета шаманов

На месте силы Воттовааре провели «сеанс прикосновения» к сейдам женщинами. Это был не постановочный сеанс, а реальная акция

В XVIII веке записаны верования саамов, и там ясно сказано, что женщинам запрещено было подходить к этим культовым валунам. Только мужчины обладали таким правом.

Можно было бы отнестись к данному факту как к старому и отжившему обряду, но на карельской горе Воттоваара было замечено, что современные женщины до сих пор избегают соприкосновения к святыням. Хотя и предельно уважают эти артефакты.

Уважают и активно едут за 300 верст в срединную таинственную Карелию. По крайней мере статистика посещений горы говорит о том, что 80 процентов туристов, посетивших гору, являются представителями женского пола. Хотя это, возможно, объясняется простой любознательностью. Смотрите видео:

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