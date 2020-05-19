Совфед предложил повысить возраст продажи алкоголя в России

Члены Совета Федерации рекомендуют повысить возраст розничной продажи алкоголя в России до 21 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на первого зампреда комитета Совфеда по соцполитике Валерия Рязанского.

Сенатор уточнил, что поправки предлагается принять на постоянной основе, а не только на период пандемии коронавируса. Хотя, как подчеркнул Рязанский, сейчас тема здоровья нации особенно актуальна, жителям страны необходимо укреплять иммунитет.

«В проекте, именно проекте постановления, мы еще раз предлагаем правительству вернуться к этой теме в рамках и других рекомендаций по борьбе за укрепление иммунитета, за здоровый образ жизни», - сказал сенатор.