Михаилу Мишустину вернули полномочия премьер-министра

Владимир Путин вернул обязанности премьер-министра Михаилу Мишустину, ранее заболевшему коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Своим указом президент прекратил действие документа о назначении Андрея Белоусова и.о. премьера. Он исполнял обязанности главы кабинета министров во время болезни Мишустина.

О том, что Михаил Мишустин заразился коронавирусом, стало известно 30 апреля. Глава кабмина все это время оставался на связи с коллегами и даже принимал участие в совещаниях.