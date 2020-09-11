Сотрудники Росгвардии задержали вороватого посетителя гипермаркета

Вчера в Петрозаводске на охраняемом объекте сработала тревожная сигнализация, сообщает управление Росгвардии по РК.

По прибытии на место, группа задержания батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны быстро разобралась в ситуации.

К администрации магазина обратился мужчина с заявлением о том, что он потерял кошелёк. Вместе с наличными деньгами там находились банковские карты, водительские права и другие документы.

При просмотре записей камер видеонаблюдения, стало понятно, где находится утерянный бумажник. Кроме того, на видео было видно, как неизвестный гражданин поднял кошелёк и, забрав из него деньги, бросил на пол.

Вороватый гражданин был задержан сотрудниками вневедомственной охраны и передан участковому уполномоченному полиции.