Мужчина обворовал сегежанина, чтобы обзавестись домашним кинотеатром

53-летний сегежанин заявил в полицию, что неизвестный проломил деревянную крышу его гаража и похитил имущество на восемь тысяч рублей. Мужчина лишился музыкального центра, отрезной машинки и бензопилы, сообщили в МВД по Карелии.

Под подозрением правоохранительных органов оказался 32-летний мужчина. Он рассказал, что проник в гараж, сломав крышу, но чужое имущество выносил через дверь. Похищенное он обменял на домашний кинотеатр.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Судимый подозреваемый арестован.