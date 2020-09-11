11 сентября 2020, 11:35
Происшествия

Мужчина обворовал сегежанина, чтобы обзавестись домашним кинотеатром

Подозреваемому в краже пришлось проломить крышу в чужом гараже, чтобы проникнуть внутрь

53-летний сегежанин заявил в полицию, что неизвестный проломил деревянную крышу его гаража и похитил имущество на восемь тысяч рублей. Мужчина лишился музыкального центра, отрезной машинки и бензопилы, сообщили в МВД по Карелии.

Под подозрением правоохранительных органов оказался 32-летний мужчина. Он рассказал, что проник в гараж, сломав крышу, но чужое имущество выносил через дверь. Похищенное он обменял на домашний кинотеатр.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Судимый подозреваемый арестован.

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Метки: 
Сегежа
Кража
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Полиция
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уголовное дело