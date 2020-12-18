Сотрудники Росгвардии Карелии разобрались с хулиганами

В Петрозаводске администратор одного из баров, вечером 16 декабря, вызвал тревожной кнопкой наряд вневедомственной охраны из-за неадекватного поведения нетрезвого посетителя, сообщает Управление Росгвардии Карелии.

Пьяный мужчина приставал к посетителям, мешал работе персонала и нецензурно бранился, а когда его выгнали на улицу, стал ломиться в дверь.

Прибывший наряд выяснил, что, что 44-летний нарушитель порядка уже имеет административные наказания в виде штрафов, которые не торопится оплачивать. Хулиган передан сотрудникам патрульно-постовой службе полиции.

Похожая ситуация возникла и в одной из гостиниц Сегежи. Проблемы администратору, создал весьма нетрезвый мужчина. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны утихомирили буяна и выяснили, что это порядок нарушал 43-летний приезжий, работающий на местном предприятии.

Фото из группы «Управление Росгвардии по Республике Карелия»