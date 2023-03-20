Сотрудники «РКС-Петрозаводск» встретили День ЖКХ на лыжне

В День работника жилищно-коммунального хозяйства 19 марта «РКС-Петрозаводск» собрали сотрудников на зимней Спартакиаде в спортивном комплексе Курган. Праздник проводится уже второй год подряд, компания планирует сделать его традиционным. Ведь для большого коллектива группы компаний «РКС-Петрозаводск» – специалистов «ПКС-Водоканал», «ПКС-Тепловые сети», ООО «КРЦ» и ООО «Энергокомфорт. «Карелия» – это по-настоящему радостное событие, в котором принимают участие целыми семьями с супругами и детьми.

Вместе с главным управляющим директором «РКС-Петрозаводск» Александром Сафроновым Спартакиаду-2023 открыли Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский и председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис.

Поздравляю сотрудников компании с профессиональным праздником. Спортивное мероприятие – это хороший формат для проведения корпоративных встреч. Желаю всем гостям удачи, здоровья и больших побед,

– отметил в приветственном слове Владимир Любарский.

Команда «РКС-Петрозаводск» выбирает здоровый образ жизни, поэтому профессиональный праздник мы встречаем по-спортивному активно. В компании немало начинающих и опытных лыжников, поэтому основное внимание в программе мы уделили формату лыжных состязаний. Уверен, зимняя Спартакиада стала новым шагом к сплочению нашего коллектива для совершения профессиональных и спортивных побед,

– подчеркнул главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов.

Почти 60 сотрудников «РКС-Петрозаводск» и гостей события приняли участие в массовой лыжной гонке на 2 км среди мужчин и женщин. Любители командных соревнований проверили спортивные навыки в эстафете «Карельский лабиринт», ставшей на Спартакиаде своеобразным спортивным многоборьем, и поочередно прошли лыжную гонку, эстафету на санях, спортивное ориентирование, а также стреляли из винтовки и лука.

Не забыли организаторы встречи и о маленьких гостях. Малыши состязались в детской лыжной гонке «Мой первый километр», играли в «зимнюю рыбалку» и детский хоккей.

Участвовали в Спартакиаде «РКС-Петрозаводск» партнеры компании и официальные гости, которые также на встрече представили свои команды – АО «ОРЭС-Петрозаводск», Петрозаводский техникум городского хозяйства и Администрация Петрозаводского городского округа.