Сбер: ипотека остаётся драйвером кредитования физлиц в 2023 году

Доля льготной ипотеки в СЗФО сохраняется в пределах 40 процентов от всего объёма выданных кредитов на жильё. Продолжает расти спрос на семейную ипотеку. В феврале такие кредиты в Сбербанке получили 1333 семьи с детьми на сумму почти 6 млрд рублей, в Петербурге выдано более 650 кредитов на 3,3 млрд.

Результаты двух первых месяцев 2023 года показывают, что дайвером кредитования физлиц в Сбере остаётся ипотека. Её доля в розничном кредитном портфеле Северо-Западного банка увеличилась на 0,3 процентных пункта – до 65,5 процентов. Люди по-прежнему активно пользуются этим инструментом, чтобы, не откладывая вопрос на потом, переехать в собственное жильё. Мы, в свою очередь, помогаем им пройти этот этап максимально быстро и комфортно, в том числе с использованием электронных сервисов банка,

- рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Александр Закурдаев.

Вторичное жильё по-прежнему сохраняет лидерство по доле: 60 процентов против 40 на первичном рынке. Постепенно доля первичного рынка растёт преимущественно за счёт госпрограмм.

В Карелии мы видим, что жители региона активно продолжают оформлять ипотеку, спрос остается стабильным. Только в 2022 году жилищный портфель составил 30 млрд рублей, это на 7% больше, чем в прошлом году. Интересно и соотношение между объёмами кредитования на первичное и вторичное жилье. Вторичное опережает по темпам кредитования практически в два раза. Спрос на ипотеку на индивидуальное строительство в 2023 году вырос в восемь раз по сравнению с прошлым годом. Объем выданной ипотеки только за два месяца составил практически 80 млн рублей,

- сообщил Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

О том, как выбрать подходящую программу ипотечного кредитования и на что обращать внимание в первую очередь, можно узнать в программе «На всякий случай» ГТРК «Карелия».

Экспертами стали:

Наталья Сильвентойнен, начальник Управления ипотечного кредитования в Карелии

Илья Политов, генеральный директор Многофункционального центра недвижимости.

Фото: https://ru.freepik.com