Сотрудники поздравили отца спортсмена с победой

Сын сотрудника КУ РК Управтодора РК участвовал в Международном соревновании по Киокусинкай «Казанский Барс» и получил 2 золотых медали. Этой радостью поделились в группе ведомства.

Соревнования прошли в Казани. Тимофей Петров завоевал золотую медаль в кекусин-ката. Также юноша получил первое место в кекусин-ката-группа вместе с Оксаной и Жанной Долгополовой.

Всего на соревнованиях 420 участников из 21 стран. Тимофея Петрова поздравили и пожелали дальнейших успехов.