Сотрудники мэрии Петрозаводска плетут сети в перерывах между работой

Холлы администрации Петрозаводска теперь похожи на цеха рыбацкой артели. Там установили рабочие места для плетения маскировочных сетей.

Сотрудникам предлагается плести сети в перерывах между основной работой. В общем, неплохой способ отвлечься от скучных цифр, документов и посетителей.

Мелкая моторика, опять же, помогает мозговой деятельности. Какая норма установлена для сотрудников мэрии по изготовлению сетей, нам неизвестно. По нашей информации, такой вид деятельности добровольный. Хочешь - плети, не хочешь - не плети. // фото «Петрозаводск говорит»