Сотрудники ДПС Петрозаводска поймали водителя-наркомана

В Петрозаводске сотрудниками Госавтоинспекции отстранен от управления транспортным средством неадекватный водитель. Проведенное исследование подтвердило, что мужчина сел за руль в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в дежурную группу ОГИБДД Управления МВД России по Петрозаводску поступило сообщение от гражданина о неадекватном поведении водителя иномарки на улице Ключевая. Незамедлительно ориентировка была передана дежурным нарядам ДПС.

На улице Кемская автоинспекторы заметили указанный автомобиль и начали его преследование. Законное требование сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и увеличил скорость. Во дворах близлежащих домов он высадил пассажиров, продолжил движение, а через некоторое время бросил автомобиль и попытался убежать от автоинспекторов, но был задержан.

Водителем оказался не имеющий права управления петрозаводчанин 1999 года рождения. Он сел за руль автомобиля, который принадлежал умершему родственнику. По видимым признакам молодой человек находился в состоянии опьянения: невнятная речь, неустойчивые позы. Алкогольное опьянение не подтвердилось, водитель был доставлен в лечебное учреждение для проведения медицинского освидетельствования. Проведенное исследование подтвердило наркотическое опьянение у водителя.

«В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Также в отношении него составлены материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и нарушение правил перевозки детей. Материалы направлены в суд для принятия законного решения о привлечении водителя к ответственности», – говорится в сообщении.