Автомобиль жителя Петрозаводска обокрали ночью

В полицию Петрозаводска обратился 23-летний мужчина. Он рассказал, что ночью кто-то залез в его автомобиль - пропали усилитель и сабвуфер, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 30-летний горожанин, не имеющий определенного места жительства. Мужчина во всем признался. Он рассказал, что технику стоимостью 10 тысяч рублей продал за небольшую сумму. Деньги пропил.

Полицейские установили место сбыта одного из украденных предметов. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.