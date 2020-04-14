Сотрудник угрозыска поймал пьяного водителя в Карелии

Сотрудник уголовного розыска поймал нарушителя ПДД в Прионежском районе Карелии, сообщают в пресс-центре МВД Карелии. Примечательно, что в этот момент полицейский находился в отпуске.

Как рассказали в правоохранительных органах, на одной из улиц поселка Пряжа сотрудник угрозыска стал очевидцем происшествия – автомобиль на большой скорости совершил наезд на пешеходное ограждение, после чего водитель продолжил движение и поспешил скрыться.

Представитель оперативного подразделения предпринял попытку перегородить дорогу нарушителю. Но нарушитель смог объехать препятствие. Тогда майор полиции стал преследовать машину. Поврежденный в ДТП автомобиль свернул к одному из дворов, из него вышли трое молодых людей. Оперативник быстро оказался рядом с компанией – предъявив служебное удостоверение, он выяснил данные водителя и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД при проведении освидетельствования установили, что 30-летний местный житель, находившийся за рулем, был в состоянии алкогольного опьянения, а также не имеет удостоверения на право управления транспортом. Уроженец района нигде не работает, а авто взял у приятеля. В отношении нарушителя составлены административные материалы, которые переданы в суд.