Сотрудник ДПС Карелии рассказал о встрече с белым медведем

Антон Моисеев, инспектор ДПС ГИБДД Пряжинского района, рассказал об одном из самых ярких воспоминаний в своей жизни – встрече с белым медведем. Рассказ опубликован в группе «МВД по Республике Карелия».

Случилось это, когда Антон проходил срочную службу в военно-морском флоте на острове Новая Земля.

«Это был обычный армейский день на острове Новая Земля. Я шел по территории воинской части, ничего не подозревая (место достаточно оживленное), и вдруг я увидел... белого медведя! Он стоял в нескольких метрах от меня. Я должен был мгновенно принять решение и начал медленно идти назад, не поворачиваясь к нему спиной. Медведь пристально смотрел на меня. Он не отводил взгляд. Прошло 5 минут до того, как медведь развернулся и начал удаляться от меня»,

– поделился Антон Моисеев.

Ранее ему приходилось сталкиваться с белыми медведями, но на довольно большом расстоянии.

«Мне просто повезло, что медведь, вероятно, был сыт и зашел в часть из любопытства»,

– добавляет инспектор.

Об этом случае он рассказал в рамках Всероссийской акции #СлужилиИслужим, где сотрудники МВД делятся воспоминаниями о службе в армии.