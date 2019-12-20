Сотрудник автосервиса угнал машину клиента

Работнику автомастерской настолько приглянулся автомобиль клиента, что тот решил угнать машину. Авантюра закончилась неудачей: следующие пять леть автовор проведет в колонии строгого режима.

«В декабре 2019 года приговором Прионежского районного суда Республики Карелия житель п.Чална-1 признан виновным в совершении в период 2018-2019 годов серии краж из гаражных боксов, расположенных в г.Петрозаводске, а также п.Чална-1 Прионежского района. Этим же приговором он осужден за угон автомобиля, переданного владельцем для ремонта в автомастерскую, где работал подсудимый»,

- сообщается на сайте Прионежского районнного суда.

«С учетом общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения, а также данных о личности подсудимого, который ранее был неоднократно судим за корыстные преступления, суд пришел к выводу о том, что его исправление возможно лишь при отбывании наказания в виде лишения свободы реально. При этом, к назначенному наказанию суд частично прибавил неотбытое наказание по предыдущему приговору и окончательно определил отбывание лишения свободы в исправительной колонии строгого режим сроком на 5 лет»,

- прокомментировали решение в отношении угонщика в пресс-службе суда.