Состоялась встреча сотрудников водоканала и членов комитета ПАСЗР РФ

Сегодня депутаты северо-западных регионов познакомились с работой водозаборных и канализационных очистных сооружений в Петрозаводске. Встреча сотрудников водоканала и членов комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада РФ по экологии прошла в рамках работы над мероприятиями по оздоровлению и защите водоемов.

О реализованных проектах на предприятии гостям рассказал технический директор АО «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук. Он же провел экскурсию по водозаборным очистным сооружениям Петрозаводска. Представители комитета посетили насосную станцию первого подъема, куда поступает вода на первичную обработку, увидели все этапы ее очистки. Гостям в том числе рассказали о работе блока ультрафиолетового обеззараживания.

Наши очистные сооружения – это уникальный пример сохранения Онежского озера, заботы о людях и повышения качества питьевой воды, которую получают горожане. Выполнен колоссальный объем работ, при этом у тех, кто здесь трудится, есть профессиональный интерес, чтобы добиться еще больших результатов,

– поделилась своими впечатлениями о встрече председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Законодательного Собрания Карелии Марина Гуменникова.

Заинтересовал парламентариев вопрос работы с осадком на канализационных очистных сооружениях: «Опыт компостирования очень интересен. Предприятие вышло практически на безотходное производство. В Санкт-Петербурге используется другая технология, осадок сжигают, поэтому было бы интересно детально изучить технологию и продумать ее возможность применения у себя», –отметила Ольга Герасина, член Комиссии по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Стороной не обошли и вопросы законодательства. Виталий Остапчук отметил, что некоторые аспекты требуют проработки на федеральном уровне, на что обратил внимание Член комитета ПАСЗР по экологии, председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения Александр Макаревич.

Например, технический директор АО «ПКС-Водоканал» рассказал, что в проекте «Чистая вода» могут участвовать только объекты водоснабжения, но канализационные сооружения требуют такого же большого внимания в плане очистки сточных вод.

Для членов Парламентской Ассоциации провели небольшую экскурсию по скверу «Аквамарин». Этот сквер – отличный пример применения почвогрунта, изготовленного на КОС. В «Аквамарине» газон и деревья растут на компосте, который произвели «ПКС-Водоканал».

Встреча оказалась полезной для обеих сторон: парламентариев, безусловно, заинтересовал положительный экологический опыт работы с Онежским озером, а предприятие, в свою очередь, обратило внимание на важные вопросы правового регулирования работы водоканалов по всей стране.