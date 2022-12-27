Составлен топ лучших зарубежных фильмов 2022 года

Абсолютный топ лучших зарубежных фильмов уходящего года составил киноканал Cinema, передает ТАСС.

Возглавил своеобразные кинорейтинг боевик с Томом Крузом «Топ Ган: Мэверик». Это продолжение фильма 1986 года «Лучший стрелок», где Круз сыграл одну из ключевых ролей. В мировом прокате картина собрала почти 1,5 миллиарда долларов. Второе место у драмы «Солнце мое», третье – у музыкальной драмы «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли.

Также в топ зарубежных проектов включили «Банши Инишерина», «Иа», «Все везде и сразу», «Без медведей», ужастик «Нет» и «Событие». Замыкает рейтинг триллер южнокорейского режиссера Пак Чхан-ука «Решение уйти».

«Абсолютный топ» составлен на основе данных 22 ресурсов с общим охватом более 1,5 млрд человек в месяц, кассовых сборов и продаж на онлайн-ресурсах. // фото freepik.com