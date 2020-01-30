30 января 2020, 15:05
Сосиски помешали петрозаводчанке вернуться из Финляндии в Карелию
Путешественница везла домой слишком много санкционных продуктов: перевес составил 4 килограмма
Петрозаводчанка возвращалась из Финляндии в Карелии с продуктами. Женщина везла сыр, сосиски и фрикадельки.
Общий вес товаров составил 9 кг, что на 4 кг больше допустимой нормы провоза, сообщает Россельхознадзор. Нарушение было выявлено в МАПП «Вяртсиля».
Путешественнице пришлось вернуть в Суоми продукты сверх нормы в 5 кг. В отношении петрозаводчанки составили протокол об административном правонарушении, ей грозит штраф.