Сосиски помешали петрозаводчанке вернуться из Финляндии в Карелию

Петрозаводчанка возвращалась из Финляндии в Карелии с продуктами. Женщина везла сыр, сосиски и фрикадельки.

Общий вес товаров составил 9 кг, что на 4 кг больше допустимой нормы провоза, сообщает Россельхознадзор. Нарушение было выявлено в МАПП «Вяртсиля».

Путешественнице пришлось вернуть в Суоми продукты сверх нормы в 5 кг. В отношении петрозаводчанки составили протокол об административном правонарушении, ей грозит штраф.