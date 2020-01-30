30 января 2020, 15:05
Финляндия

Сосиски помешали петрозаводчанке вернуться из Финляндии в Карелию

Путешественница везла домой слишком много санкционных продуктов: перевес составил 4 килограмма

Петрозаводчанка возвращалась из Финляндии в Карелии с продуктами. Женщина везла сыр, сосиски и фрикадельки.

Общий вес товаров составил 9 кг, что на 4 кг больше допустимой нормы провоза, сообщает Россельхознадзор. Нарушение было выявлено в МАПП «Вяртсиля».

Путешественнице пришлось вернуть в Суоми продукты сверх нормы в 5 кг. В отношении петрозаводчанки составили протокол об административном правонарушении, ей грозит штраф.

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Метки: 
Финляндия
МАПП «Вяртсиля»
сосиски
фрикадельки
Продукты
Россельхознадзор
новости Карелии