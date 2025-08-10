10 августа 2025, 12:57
Сосед после ссоры с женщиной подбросил в ее нижнее белье гранату
В Ленобласти правоохранители отобрали боеприпас у мужчины и завели уголовное дело
фото unsplash
Жительница Ленобласти нашла гранату в своем бюстгалтере. Следователи разбираются, откуда боеприпас взялся у ее соседа.
Вечером 5 августа жильцы коммунальной квартиры в Кингисеппе в Ленобласти скандалили. По сведениям портала 78.ru, мужчина подбросил в нижнее белье соседки гранату, но потом забрал снаряд и ушел в свою комнату.
Женщина позвонила в полицию. Правоохранители задержали мужчину, в его комнате нашли ржавую гранату времен Великой Отечественной войны. В отношении соседа завели уголовное дело. Ранее его уже привлекали к ответственности.
